Эстония начинает морское патрулирование для защиты подводных кабелей

Эстония начала военно-морское патрулирование для защиты электрокабеля, проложенного по дну Балтийского моря из Финляндии , заявил в пятницу министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Это произошло после предполагаемого саботажа ранее на этой неделе.

«Если возникнет угроза критически важной подводной инфраструктуре в нашем регионе, ответ также последует», — написал Цахкна в социальной сети X.

В четверг финские власти арестовали нефтяной танкер, поскольку подозревают, что он был причастен к перерезке важных подводных кабелей.

Полиция полагает, что якорь нефтяного танкера мог повредить подводный кабель Estlink 2 в среду.

Власти также полагают, что судно может быть частью «теневого флота» России.