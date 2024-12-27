Южнокорейские законодатели пытаются объявить импичмент исполняющему обязанности президента

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи в четверг пригрозила объявить импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су, если он немедленно не назначит трех судей для заполнения вакансий в Конституционном суде страны.

Хотя парламент поддержал трех кандидатов, Хан, сменивший своего предшественника Юн Сок Ёля , еще официально их не назначил.

Суд расследует вопрос о том, следует ли полностью отстранить Юна от должности в связи с объявлением им 3 декабря военного положения после того, как законодатели проголосовали за его импичмент.

Отказ Хана одобрить назначение судей может задержать процедуру отстранения Юна.

«Мы подали ходатайство... и доложим о нем на пленарном заседании сегодня», — сказал член парламента Пак Сон Чжун. «Завтра мы поставим его на голосование».

Лидер фракции Демократической партии Пак Чан Дэ заявил, что отказ Хана официально назначить трех судей доказывает, что у него «нет ни воли, ни квалификации, чтобы соблюдать Конституцию».