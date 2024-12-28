В Индии состоялись государственные похороны бывшего премьер-министра

Государственные похороны бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха начались в субботу, в ходе которых скорбящие собрались в столице, чтобы проститься с лидером, который курировал экономическую либерализацию страны.

92-летний Сингх, занимавший пост премьер-министра с 2004 по 2014 год, скончался в четверг. В субботу утром тело Сингха было доставлено в штаб-квартиру его партии Конгресса в Нью-Дели, где лидеры и сторонники отдали дань уважения.

Позже тело Сингха было доставлено в крематорий для совершения последнего обряда под бой барабанов солдат.

Все культурные мероприятия отменены, а на правительственных зданиях по всей Индии приспущены государственные флаги.

Ожидается, что премьер-министр Нарендра Моди посетит похороны. Отдавая дань памяти бывшему лидеру, Моди назвал Сингха одним из «самых выдающихся лидеров» Индии.