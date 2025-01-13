Румыны протестуют против отмены президентской гонки

Десятки тысяч демонстрантов прошли в воскресенье по столице Румынии Бухаресту, протестуя против решения Конституционного суда, принятого в прошлом месяце, о проведении повторных президентских выборов.

Они потребовали проведения голосования и немедленной отставки уходящего президента-центриста Клауса Йоханниса.

«Мы требуем возвращения к демократии путем возобновления выборов, начиная со второго тура», — заявил Джордже Симион из правого Альянса за единство румын (AUR).

Первоначально Конституционный суд признал результаты первого тура законными, однако неожиданно отменил их за два дня до второго тура, который должен был состояться 8 декабря.

Это произошло после того, как крайне правый популист Калин Георгеску неожиданно стал фаворитом из-за кампании в социальных сетях, приписываемой России. Георгеску отрицал, что Россия поддерживала его кампанию.

Решение было основано на рассекреченных разведданных, в которых говорилось о «агрессивных гибридных российских атаках», а также о скоординированных кампаниях на влиятельных аккаунтах TikTok и Telegram по продвижению Георгеску.