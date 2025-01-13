Зеленский предложил обменять северокорейских военнопленных на украинцев

Воскресным утром президент Украины объявил о готовности Киева передать северокорейских солдат Ким Чен Ыну в обмен на возвращение украинских граждан, содержащихся в российском плену.

В социальных сетях Зеленский заявил, что помимо первых пленных из Северной Кореи, скоро будут захвачены и другие. Видеозапись допроса двух северокорейских военнопленных была опубликована президентом, показывая одного заключенного на двухъярусной кровати, а другого с повязкой на лице.

Если северокорейские военные решат не возвращаться, Зеленский подчеркнул, что они могут выбрать альтернативные пути, а также поощрил тех, кто стремится к миру, распространяя правдивую информацию о войне на корейском языке, обещая им поддержку.