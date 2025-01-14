Китайская внешняя торговля показала значительный рост в декабре

Декабрь стал успешным месяцем для китайского экспорта, который превысил прогнозы благодаря активизации производства на фабриках перед вступлением в должность вновь избранного президента США Дональда Трампа.

Согласно данным, опубликованным в понедельник, объем экспорта увеличился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что китайские производственные предприятия стремились реализовать свою продукцию до введения заявленных Трампом пошлин на товары из Китая.

Импорт, напротив, увеличился на 1%, несмотря на прогнозы, которые предсказывали его снижение. В результате, общий торговый профицит Китая возрос до $104,8 млрд (€102,6 млрд).

В 2024 году экспорт составил 3,58 триллиона долларов США, что на 5,9% больше, чем в 2023 году. Китай планирует увеличить свои показатели на 5% к 2025 году, и финальные результаты, подтверждающие выполнение этой цели, будут обнародованы в пятницу.