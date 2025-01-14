Январь на Ура с компанией "Эиком": специальные предложения для всех клиентов

Компания "Эиком" объявила о старте январской акции "Январь на Ура", которая предоставит всем клиентам уникальную возможность приобрести необходимые электронные компоненты по выгодным ценам! С 1 по 31 января 2025 года «Эиком» предлагает воспользоваться невероятными скидками, которые не оставят никого равнодушными.

Что вас ждет в рамках акции?

Скидки до 20% на весь каталог электронных компонентов: Это отличная возможность пополнить свои запасы необходимыми материалами для вашей работы или хобби.

Это отличная возможность пополнить свои запасы необходимыми материалами для вашей работы или хобби. Промокод NY2025PN: Используйте этот промокод при оформлении заказа от 1000 рублей и мгновенно получите скидку.

Используйте этот промокод при оформлении заказа от 1000 рублей и мгновенно получите скидку. 15% кешбэк с каждого заказа: Каждый покупатель может рассчитывать на возврат 15% от своей покупки, что делает процесс как никогда выгодным.

Каждый покупатель может рассчитывать на возврат 15% от своей покупки, что делает процесс как никогда выгодным. Бесплатная доставка по России: Для вашего удобства мы предлагаем бесплатную доставку по всей территории России, что позволяет экономить не только на самих компонентах, но и на логистике.

Условия акции:

Скидка до 20% на весь ассортимент электронных компонентов. Применение промокода NY2025PN при заказе от 1000 рублей. Получение 15% кешбэка с каждого заказа. Бесплатная доставка по всей территории России.

Для получения дополнительной информации и участия в акции, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки. Мы всегда готовы помочь вам с выбором и ответить на любые вопросы.

Важно отметить, что сегодня «Эиком» предлагает более 10 000 товарных позиций на складе, обеспечивает полную автоматизацию всех бизнес-процессов и гарантирует оперативную доставку как через транспортные компании, так и с помощью собственного автопарка. Мы гордимся сертифицированной системой менеджмента качества и имеем офисы в Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет нам эффективно обслуживать клиентов по всей стране.

Не упустите возможность воспользоваться эксклюзивными предложениями и сделать выгодные покупки в новом году!

Сделайте январь ярким и продуктивным вместе с "Эиком"!