США вводят новые ограничения на экспорт чипов ИИ

В понедельник администрация уходящего президента США Джо Байдена представила новые правила, касающиеся экспорта высокотехнологичных чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта.

Эти меры рассматриваются как шаг к предотвращению доступа Китая и других стран к современным технологиям. Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула важность сохранения лидерства США в области искусственного интеллекта и проектирования соответствующих чипов, заявив: «На данный момент США занимают ведущие позиции в мире по разработке технологий искусственного интеллекта, и необходимо, чтобы это продолжалось».

Недавние изменения в политике администрации Байдена, принятые в спешке, опираются на меры, введенные в 2023 году, направленные на ограничение экспорта определенных чипов, используемых в области искусственного интеллекта, в Китай.

Теперь центры обработки данных, занимающиеся ИИ, должны будут соблюдать более строгие требования по безопасности, чтобы иметь возможность импортировать эти чипы.

В результате многие страны могут столкнуться с новыми ограничениями, поскольку предложенная структура уменьшит объемы чипов, доступных для покупки.