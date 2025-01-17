Макрон посещает Ливан на фоне надежд на восстановление

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в пятницу в ливанскую столицу Бейрут с целью продемонстрировать поддержку Парижа новому руководству страны, перед которым стоит задача положить конец многолетнему экономическому хаосу, усугубленному недавней войной.

Макрон встретится со своим коллегой Жозефом Ауном, избранным президентом 9 января после более чем двух лет, в течение которых высшая должность оставалась незанятой.

Цель визита — «помочь» Ауну и назначенному премьер-министром Навафу Саламу «укрепить суверенитет Ливана, обеспечить его процветание и сохранить его единство», — заявили в администрации президента Франции перед приездом Макрона.

Франция имеет особые связи с Ливаном, поскольку она управляла страной в течение двух десятилетий после Первой мировой войны.

Макрон также планирует встретиться с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Бейруте в преддверии 26 января — крайнего срока для полной реализации соглашения о прекращении огня между поддерживаемой Ираном ливанской группировкой и Израилем.

Соглашение, заключенное при посредничестве Франции и США в ноябре, направлено на прекращение многомесячного конфликта, в ходе которого израильские войска вошли в южный Ливан.

В соответствии с соглашением , ливанская армия имеет 60 дней для развертывания совместно с миротворцами ООН на юге Ливана, поскольку израильская армия выводит свои войска, что она должна сделать до конца января.