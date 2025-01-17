Китай готовится возобновить групповые туры на Тайвань

Министерство культуры и туризма Китая объявило в пятницу, что Китай возобновит некоторые групповые туры на Тайвань «в ближайшем будущем».

Этот шаг позволит жителям Шанхая и юго-восточной провинции Фуцзянь, ближайшей к Тайваню провинции Китая через Тайваньский пролив, путешествовать на самоуправляемый остров.

Однако Министерство культуры и туризма не назвало конкретных сроков возобновления групповых туров.

Китай и Тайвань сохранили ограничения на поездки через пролив.

В июне прошлого года Тайвань ужесточил меры предосторожности в отношении поездок в Китай, посоветовав своим гражданам не посещать страну без крайней необходимости.

Предупреждение о поездках последовало за угрозой из Пекина казнить «убежденных» сторонников независимости Тайваня.

Пекин рассматривает самоуправляемый остров как часть своей территории.

В последние годы Китай активизировал усилия по дипломатической изоляции Тайбэя путем переманивания его союзников.