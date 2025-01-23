Высокопоставленный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в среду призвала государства-члены ЕС «проснуться» в вопросе расходов на оборону.

«Россия — проблема не для некоторых, а для всех нас. Европейцам нужно проснуться», — заявила Каллас на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

В ответ на призыв президента США Дональда Трампа к государствам-членам НАТО платить больше на оборону, Каллас заявила: «Президент Трамп прав, когда говорит, что мы тратим недостаточно. Пришло время инвестировать».

«Послание ЕС США ясно: мы должны делать больше для собственной обороны и нести справедливую долю ответственности за безопасность Европы», — продолжила она. Кроме того, Каллас заявила, что блок должен построить «взаимовыгодные отношения по вопросам безопасности и обороны» с Великобританией, которую она назвала «ключевым партнером».

В свою очередь Туск заявил, что европейским странам необходимо будет тратить 5% ВВП на оборону, что полностью соответствует требованию Трампа к членам НАТО.

Польский лидер заявил, что его страна уже тратит такую ​​сумму на оборону. Польша граничит с Беларусью, которая сотрудничает с правительством президента России Владимира Путина .

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее назвал требование о 5% ВВП слишком дорогим.

Во время встречи с Шольцем в Париже в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна не только увеличить расходы на оборону, но и «развивать собственную промышленную базу, собственные мощности, собственную промышленность».