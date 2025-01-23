Южнокорейские следователи хотят предъявить Юну официальные обвинения

Южнокорейское агентство, возглавляющее уголовное расследование в отношении отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля, рекомендовало предъявить ему обвинения в мятеже и злоупотреблении властью.

В четверг следователи передали прокурорам результаты 51-дневного расследования попытки объявить военное положение 3 декабря.

Юн был арестован на прошлой неделе в результате драматического противостояния с органами безопасности из-за его предложения ввести военное положение, став первым действующим президентом Южной Кореи, задержанным.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) заявило, что «решило обратиться в прокуратуру Центрального округа Сеула с просьбой предъявить обвинения действующему президенту Юн Сок Ёлю в связи с обвинениями, в том числе в руководстве мятежом».

В нем говорится, что подвергнутый импичменту президент «вступил в сговор с бывшим министром национальной обороны и военными командирами 3 декабря 2024 года».

Лидер, в настоящее время отстраненный от исполнения обязанностей, «объявил военное положение с намерением исключить государственную власть или нарушить конституционный порядок, тем самым спровоцировав беспорядки».