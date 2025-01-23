Солнечная энергия превзошла уголь как источник энергии в ЕС

Согласно отчету, опубликованному в четверг климатическим аналитическим центром Ember, в 2024 году солнечная энергетика впервые превзошла уголь как источник электроэнергии в Европейском союзе (ЕС).

Солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в ЕС, обеспечив 11% его поставок. В целом, сильный рост солнечной и ветровой энергии увеличил долю возобновляемых источников энергии до 47% по сравнению с 34% в 2019 году.

Только 10% электроэнергии блока было произведено с помощью угля. В отчете подчеркивается продолжающееся снижение зависимости от ископаемого топлива, при этом газовая генерация падает пятый год подряд, а общая доля ископаемой энергии упала до исторического минимума в 29%.

«Ископаемое топливо теряет свое влияние на энергетический рынок ЕС», — заявил Крис Росслоу, эксперт по энергетике компании Ember.

Европейский зеленый курс, принятый в 2019 году, сыграл решающую роль в ускорении перехода ЕС на чистую энергетику.

Резкий рост цен на газ заставил Европу обратиться к возобновляемым источникам энергии в поисках более дешевых и чистых альтернатив.

Падение спроса на газ в ЕС значительно снизило зависимость от российского газа.

В отчете говорится, что благодаря росту использования новых ветровых и солнечных мощностей регион с 2019 года избежал импорта ископаемого топлива на сумму почти 61 млрд долларов США (58,6 млрд евро).

«Это дает четкий сигнал о том, что их потребности в энергии будут удовлетворяться за счет чистой энергии, а не импорта газа», — сказал Питер де Поус, энергетический аналитик из европейского аналитического центра E3G из Брюсселя.