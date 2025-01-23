Сотни людей поженились после легализации однополых браков в Таиланде

Сотни пар в Таиланде поженились в четверг, поскольку в королевстве вступил в силу закон о равноправных браках после десятилетий кампаний активистов.

Реализация Закона о равенстве браков делает Таиланд первой страной в Юго-Восточной Азии и третьей страной в Азии после Тайваня и Непала, легализовавшей однополые и трансгендерные браки.

Теперь страна присоединилась к более чем 30 странам, которые ввели законы о равноправном браке, а лидером в этом отношении в 2001 году стали Нидерланды .

«Равноправный брак действительно стал возможным благодаря всеобщей воле», — заявил бывший премьер-министр Сретта Тависин, который был главой правительства, когда в июне прошлого года был принят этот закон.

Он описал этот день как «близкий сердцу многих тайцев».

В ознаменование этого дня над парламентом страны развевались радужные флаги, а в торговых комплексах планировалось провести мероприятия, посвященные введению закона.