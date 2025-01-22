Зеленский ставит под сомнение приверженность США НАТО

Владимир Зеленский рассказал о будущем Европы и заявил, что ключевой вопрос, на который необходимо ответить, заключается в следующем: пока все глаза прикованы к происходящему в Вашингтоне, кто в данный момент следит за Европой?

Зеленский заявил, что «20 часов назад в Вашингтоне состоялась инаугурация президента Трампа, и теперь все ждут, что он сделает дальше».

«Его первые указы уже показали четкие приоритеты», — сказал Зеленский и добавил: «Большая часть мира думает о том, что произойдет с их отношениями с Америкой».

«Что будет с альянсами, поддержкой, торговлей? Как президент Трамп планирует положить конец войнам?» — спросил Зеленский.

«Но никто не задает подобных вопросов о Европе. И мы должны быть честны в этом вопросе. Когда мы в Европе смотрим на США как на своего союзника, становится ясно, что они незаменимый союзник», — сказал Зеленский.

«Во время войны все беспокоятся, останутся ли США с ними. И каждый союзник беспокоится об этом, но беспокоится ли кто-нибудь в США, что Европа может их когда-нибудь бросить?» — спросил Зеленский. «Ответ — нет».

Зеленский спросил, будет ли новая администрация вообще обращать внимание на Европу. «Считает ли он НАТО необходимым?»