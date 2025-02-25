Забастовки парализовали аэропорты Дюссельдорфа и Кельна

Аэропорты Кельн-Бонн и Дюссельдорф в Германии в понедельник были остановлены из-за 24-часовых предупредительных забастовок госслужащих.

В аэропорту Кельн-Бонн, где в воскресенье вечером началась забастовка, были отменены 106 из 168 запланированных взлетов и посадок. Нельзя исключать и дальнейшие задержки, отмены или отклонения от графика, заявили в аэропорту.

В аэропорту Дюссельдорфа предупредительная забастовка началась в 3 часа ночи (02:00 по Гринвичу) в понедельник. По информации от воскресенья, около трети из 334 рейсов, запланированных на период забастовки, должны были быть отменены.

Оба аэропорта настоятельно рекомендовали пассажирам уточнять статус своих рейсов у своей авиакомпании или туроператора перед поездкой в ​​аэропорт.

Профсоюз Verdi потребовал повышения заработной платы на 8% для работников государственного сектора, что составляет не менее 350 евро (367 долларов США) в месяц, а также более высоких премий за особо напряженные задачи и трех дополнительных выходных.

По данным Verdi, в забастовке в Дюссельдорфе в понедельник приняли участие 400 сотрудников.