Tesla присматривается к Индийскому рынку электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla начал набор сотрудников в Индии. Компания разместила на своем веб-сайте дюжину вакансий, в том числе на должность управляющего магазином и технического специалиста по обслуживанию как в столице страны Нью-Дели, так и в экономическом центре Мумбаи.

Заявление компании было сделано после того, как ее генеральный директор Илон Маск провел личную встречу с премьер-министром этой южноазиатской страны Нарендрой Моди в Вашингтоне. Tesla уже несколько лет обдумывает выход на рынок самой густонаселенной страны мира. В прошлом году в СМИ появились сообщения о том, что компания подыскивает места для своих заводов и выставочных залов.

Рынок электромобилей в Индии остается небольшим, что является возможностью роста для Tesla, поскольку компания сталкивается с конкуренцией со стороны китайских производителей электромобилей и впервые переживает спад продаж электромобилей.