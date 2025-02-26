ЕС запускает «Чистую промышленную сделку»

В среду Европейская комиссия представит свое Соглашение о чистой промышленности, цель которого — сократить расходы на импорт ископаемого топлива на десятки миллиардов евро в 2025 году.

Некоторые из мер включают ускорение процесса выдачи разрешений на проекты в области устойчивой энергетики, изменение структуры тарифов на энергию и увеличение субсидий на возобновляемые источники энергии.

«Тот факт, что США сейчас отходят от зеленой повестки дня... не означает, что мы сделаем то же самое. Наоборот. Это означает, что нам нужно сделать шаг вперед», — заявил комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен.

Новые правила в области энергетики помогут компаниям, работающим в сфере возобновляемых источников энергии, бороться с дешевым иностранным импортом и вялым спросом.

Еще одна цель Чистой промышленной сделки заключается в том, чтобы 40% технологий возобновляемой энергии , таких как ветряные турбины, производились в пределах Европейского Союза. Это также переложит бремя некоторых правил устойчивого развития с малого и среднего бизнеса на более крупных загрязнителей.