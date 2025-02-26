Тайвань задержал судно с китайским экипажем после обрыва подводного кабеля

Береговая охрана Тайваня во вторник задержала грузовое судно с китайским экипажем и сопроводила его на Тайвань после того, как было обнаружено повреждение подводного телекоммуникационного кабеля.

«Причина обрыва подводного кабеля, будь то преднамеренная диверсия или просто несчастный случай, все еще требует дальнейшего расследования для выяснения», — говорится в заявлении береговой охраны.

«Все восемь членов экипажа являются гражданами Китая, и [мы] не исключаем возможность преследований в серой зоне», — добавили в компании.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что услуги связи не пострадали после того, как данные были перенаправлены на другие кабели.

Береговая охрана сообщила, что судно Hongtai 58 с китайским экипажем, зарегистрированное в Того, бросило якорь у юго-западного побережья Тайваня примерно в то время, когда был отключен кабель.