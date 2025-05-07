Пакистан санкционирует военный ответ после ударов Индии

В канцелярии премьер-министра Пакистана заявили, что вооруженные силы Пакистана уполномочены предпринять соответствующие действия после ударов Индии.
В то же время комитет безопасности правительства Пакистана заявил, что Индия «разожгла ад в регионе», и что ответственность за последующие последствия полностью лежит на Нью-Дели.
Комитет заявил, что мир должен призвать Индию «к ответу».
Смертоносные ракетные удары Индии по территории Пакистана в среду вызвали реакцию во всем мире:
Россия:
Министерство иностранных дел Москвы в своем заявлении заявило, что оно «глубоко обеспокоено эскалацией военного противостояния» и призвало «стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации», надеясь, что напряженность можно будет «разрешить мирными, дипломатическими средствами».
Соединенные Штаты:
«Это позор, мы только что об этом узнали... Думаю, люди знали, что что-то должно произойти, основываясь на прошлом. Они долгое время боролись... Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро», — сказал президент США Дональд Трамп .
Китай:
«Мы готовы работать вместе с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в смягчении нынешней напряженности», — заявил представитель МИД Линь Цзянь.