Пакистан санкционирует военный ответ после ударов Индии

В канцелярии премьер-министра Пакистана заявили, что вооруженные силы Пакистана уполномочены предпринять соответствующие действия после ударов Индии.

В то же время комитет безопасности правительства Пакистана заявил, что Индия «разожгла ад в регионе», и что ответственность за последующие последствия полностью лежит на Нью-Дели.

Комитет заявил, что мир должен призвать Индию «к ответу».

Смертоносные ракетные удары Индии по территории Пакистана в среду вызвали реакцию во всем мире:

Россия:

Министерство иностранных дел Москвы в своем заявлении заявило, что оно «глубоко обеспокоено эскалацией военного противостояния» и призвало «стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации», надеясь, что напряженность можно будет «разрешить мирными, дипломатическими средствами».

Соединенные Штаты:

«Это позор, мы только что об этом узнали... Думаю, люди знали, что что-то должно произойти, основываясь на прошлом. Они долгое время боролись... Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро», — сказал президент США Дональд Трамп .

Китай:

«Мы готовы работать вместе с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в смягчении нынешней напряженности», — заявил представитель МИД Линь Цзянь.