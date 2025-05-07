Авиакомпании меняют маршруты из-за ситуации в Индии

Воздушное пространство над северо-западной Индией и всем Пакистаном было практически пустым из-за эскалации военной напряженности между Индией и Пакистаном.

Авиакомпании по всей Азии изменили маршруты или отменили десятки рейсов на фоне развития ситуации.

В среду Индия нанесла удары по как минимум девяти объектам на территории Пакистана, где, по ее словам, «планировались террористические атаки против Индии».

Данные отслеживания рейсов Flightradar24 показали, что более 50 рейсов в Пакистан или из Пакистана были отменены, а более двух десятков международных рейсов были перенаправлены, чтобы избежать воздушного пространства Пакистана.