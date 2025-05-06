Рамзан Кадыров заявил о просьбе об отставке и возможном преемнике

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном комментарии для информационного агентства «Чечня сегодня» впервые официально прокомментировал появлявшиеся ранее слухи о своей возможной отставке. По его словам, он лично обратился с просьбой освободить его от занимаемой должности.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», заявил Кадыров, не уточнив, к кому именно адресована эта просьба в сторону федерального центра или внутриреспубликанских структур.

Также в ходе разговора с журналистами глава республики высказался на тему своего возможного преемника. По его мнению, следующий руководитель Чечни должен быть из числа молодых, энергичных и хорошо разбирающихся в современных технологиях управленцев, способных продолжить начатую работу и развивать республику в новых условиях.

На данный момент официальной реакции от федеральных органов власти или представителей администрации Чеченской Республики на заявление Кадырова пока не последовало. Эксперты уже начали предполагать, что данное заявление может быть частью широкомасштабной политической перестановки либо сигналом о начале переходного этапа в управлении республикой.

Пресс-служба главы Чечни пока не предоставила дополнительных деталей, однако тема активно обсуждается как в российских, так и в международных СМИ.