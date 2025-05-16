Украина расторгла соглашение с Россией о таможенном сотрудничестве

Правительство Украины официально прекратило действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере. Документ, подписанный 24 июня 1993 года в Киеве, больше не имеет юридической силы.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале. «Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах прекратило свое действие», — написал он.

Это решение стало частью широкой кампании по аннулированию двусторонних документов, действовавших между Украиной и Россией до начала полномасштабного вторжения в 2022 году. По словам экспертов, окончательное прекращение действия соглашения символизирует полный разрыв экономических и административных связей между странами на фоне ongoing войны.

До настоящего времени соглашение формально оставалось в силе, хотя фактически его положения не применялись уже давно из-за отсутствия дипломатических и экономических отношений между государствами.

В Министерстве развития экономики Украины подчеркнули, что данная мера соответствует общей политике государства по деоккупации и дероссификации всех сфер государственной жизни.

Российская сторона пока не прокомментировала информацию о расторжении соглашения.