Путин посетил Курскую область и встретился с волонтерами

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область, где провел встречу с волонтерами, занятых в поддержке населения и обеспечении жизнедеятельности региона после завершения боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча состоялась в гуманитарном штабе при участии временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Отмечается, что это был первый визит главы государства в регион после полного освобождения Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины, о чём было официально объявлено 26 апреля 2025 года.

В ходе встречи Путин поблагодарил волонтеров за их работу в сложных условиях и отметил важность их участия в восстановлении инфраструктуры, оказании гуманитарной помощи и поддержке жителей региона. Особое внимание было уделено координации усилий между федеральными и региональными властями, а также добровольческими организациями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подчеркнул, что поездка Путина символизирует особое внимание государства к восстановлению освобожденных территорий и работе по обеспечению стабильности и безопасности на южных рубежах страны.