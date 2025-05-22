Двое сотрудников посольства Израиля убиты в Вашингтоне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру после убийства двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне в среду.

Видео, полученное CNN от очевидца, по-видимому, показывает, как подозреваемый в смертельном расстреле двух сотрудников посольства Израиля кричит: «Свободу, свободу Палестине», когда его берут под стражу в Столичном еврейском музее в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду вечером.

Начальник столичной полиции Памела Смит опознала подозреваемого в стрельбе как 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго. Она сказала на пресс-конференции, что нападение, как полагают, было совершено всего одним человеком.

Подозреваемый был замечен расхаживающим взад-вперед снаружи музея, прежде чем приблизиться к группе из четырех человек и застрелить двоих из них, сказал Смит. Затем подозреваемый вошел в музей, где его в конечном итоге задержали.

Президент Дональд Трамп выразил соболезнования семьям двух жертв, заявив что антисемитизму, «ненависти и радикализму нет места в США». Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что она несколько раз говорила с Трампом, и что федеральные агентства будут «работать рука об руку» с властями округа Колумбия, чтобы сделать «все возможное для обеспечения безопасности наших граждан».