Канада ведет переговоры с США о присоединении к плану «Золотой купол»

Канада проводит переговоры «на высоком уровне» с Соединенными Штатами по поводу присоединения к предложенной президентом Дональдом Трампом программе противоракетной обороны «Золотой купол» , заявил в среду премьер-министр Марк Карни.

Накануне Трамп объявил о своих планах по разработке многоуровневой системы стоимостью 175 миллиардов долларов (155 миллиардов евро) с наземными и космическими возможностями, которая сможет защищать от широкого спектра вражеского оружия, такого как беспилотники, гиперзвуковые и крылатые ракеты, а также межконтинентальные баллистические ракеты.

Президент США заявил, что ожидает, что противоракетный щит будет готов к концу его второго срока в 2029 году.