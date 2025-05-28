Германия намерена остановить переезд в страну членов семей беженцев

В настоящее время в Германии проживает около 351 400 человек со статусом дополнительной защиты, большинство из них из Сирии. Они получают вид на жительство, изначально сроком на один год, в 2024 году этот первоначальный срок был продлен до трех лет.

Новое коалиционное правительство консервативных христианских демократов (ХДС), ее баварской братской партии Христианско-социальный союз (ХСС) и СДПГ планируют приостановить воссоединение семей для лиц, имеющих статус дополнительной защиты, по крайней мере на следующие два года.

В среду, 28 мая, немецкий кабинет министров одобрил ограничения на воссоединение семей. Законопроект еще должен быть принят в Бундестаге, нижней палате парламента Германии, чтобы вступить в силу.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил: «Способность страны к интеграции просто достигла критической точки», добавив, что города и муниципалитеты по всей стране достигли своего предела.