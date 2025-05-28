Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в то время, как Украина ищет дополнительную военную поддержку для войны с Россией.

После вступления в должность Мерц принял участие в усилиях по обеспечению прекращения огня между Украиной и Россией, а также пообещал поддержку Украине.

Берлин является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США.

За день до поездки в Германию Зеленский подтвердил свою готовность провести мирные переговоры на высшем уровне, включая трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Путин заявил, что хочет создать «буферную зону» вдоль границы России с Украиной.