Новый документальный сериал, который переворачивает наш взгляд на историю
8 серий, создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Продюсер — Владимир Пирожок
Компания-производитель — Ассоциация НП «Нацспектр»
Группа компаний «Галерия»
Человеческая память ненадёжна. Мы забываем. Ошибаемся. Повторяем.
Но кино — не забывает.
Госфильмофонд России — это не просто архив. Это летопись, зафиксированная на плёнке. Там хранится то, что не должно кануть в лету — и что сегодня звучит особенно остро.
Сериал «Фашизм. Эволюция зла» — это не попытка шокировать. Это попытка пробудить.
Вернуть способность различать зло, которое снова становится обыденным.
Без грима, без масок, без дипломатических оговорок.
Архив, который больше не молчит
Впервые на экране — документальные свидетельства фашистских движений в странах, десятилетиями считавшихся союзниками СССР: Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Хорватии.
И — Украине. Той самой, с которой нас связывала общая судьба. Но и там были страницы, которые предпочитали не открывать.
Сотни кадров: парады, клятвы, факельные шествия, казни. Всё это происходило задолго до 1941 года.
Слишком долго об этом молчали — из деликатности, из страха, из политических соображений. Теперь — время назвать вещи своими именами.
Отдельная серия посвящена роли Запада. Кто делал бизнес с Третьим рейхом? Кто молчал? Кто кормил систему, которая в итоге сожгла Европу?
Ответы будут. В кадре. Честно. Без прикрас.
8 эпизодов — 8 диагнозов
Каждая серия — не просто рассказ. Это диагноз.
Эволюция фашизма — не история прошлого. Это прямая линия в сегодняшний день.
Под новыми флагами. С новыми словами. Но с тем же содержанием.
- Германия. Третий рейх — как идеология стала машиной.
- Италия. Муссолини — эстетика диктатуры и рождение стиля фашизма.
- Испания. Схватка — гражданская война как генеральная репетиция.
- Польша. Гиена Европы — трудные вопросы о роли жертвы и палача.
- Англосаксы. Вскормившие Гада — когда нейтралитет становится соучастием.
- Свора — Болгария, Румыния, Хорватия, Венгрия: пособничество как выбор.
- Украина. Предательство — история, которую невозможно больше прятать.
- Фашизм. Век 21 — о настоящем, где всё повторяется.
Россия — не наблюдатель
Финал сериала — это не точка. Это предупреждение.
Фашизм жив. Он видоизменился. Он рядом.
И Россия — единственная, кто победила его тогда. И единственная, кто может остановить его сегодня.
Победа — не памятник.
Это — обязанность живых.
«Фашизм. Эволюция зла» — не просто сериал. Это возвращение зрения.
Создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Премьера — в этом году.