Новый документальный сериал, который переворачивает наш взгляд на историю

8 серий, создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Продюсер — Владимир Пирожок

Компания-производитель — Ассоциация НП «Нацспектр»

Группа компаний «Галерия»

Человеческая память ненадёжна. Мы забываем. Ошибаемся. Повторяем.

Но кино — не забывает.

Госфильмофонд России — это не просто архив. Это летопись, зафиксированная на плёнке. Там хранится то, что не должно кануть в лету — и что сегодня звучит особенно остро.

Сериал «Фашизм. Эволюция зла» — это не попытка шокировать. Это попытка пробудить.

Вернуть способность различать зло, которое снова становится обыденным.

Без грима, без масок, без дипломатических оговорок.

Архив, который больше не молчит

Впервые на экране — документальные свидетельства фашистских движений в странах, десятилетиями считавшихся союзниками СССР: Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Хорватии.

И — Украине. Той самой, с которой нас связывала общая судьба. Но и там были страницы, которые предпочитали не открывать.

Сотни кадров: парады, клятвы, факельные шествия, казни. Всё это происходило задолго до 1941 года.

Слишком долго об этом молчали — из деликатности, из страха, из политических соображений. Теперь — время назвать вещи своими именами.

Отдельная серия посвящена роли Запада. Кто делал бизнес с Третьим рейхом? Кто молчал? Кто кормил систему, которая в итоге сожгла Европу?

Ответы будут. В кадре. Честно. Без прикрас.

8 эпизодов — 8 диагнозов

Каждая серия — не просто рассказ. Это диагноз.

Эволюция фашизма — не история прошлого. Это прямая линия в сегодняшний день.

Под новыми флагами. С новыми словами. Но с тем же содержанием.

Германия. Третий рейх — как идеология стала машиной. Италия. Муссолини — эстетика диктатуры и рождение стиля фашизма. Испания. Схватка — гражданская война как генеральная репетиция. Польша. Гиена Европы — трудные вопросы о роли жертвы и палача. Англосаксы. Вскормившие Гада — когда нейтралитет становится соучастием. Свора — Болгария, Румыния, Хорватия, Венгрия: пособничество как выбор. Украина. Предательство — история, которую невозможно больше прятать. Фашизм. Век 21 — о настоящем, где всё повторяется.

Россия — не наблюдатель

Финал сериала — это не точка. Это предупреждение.

Фашизм жив. Он видоизменился. Он рядом.

И Россия — единственная, кто победила его тогда. И единственная, кто может остановить его сегодня.

Победа — не памятник.

Это — обязанность живых.

«Фашизм. Эволюция зла» — не просто сериал. Это возвращение зрения.

Создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Премьера — в этом году.