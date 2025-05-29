Намибия отмечает День памяти жертв геноцида

В среду в Намибии прошел национальный день памяти жертв так называемого «забытого геноцида Германии».

Программа включала бдение со свечами и речь президента Нетумбо Нанди-Ндаитвы, а также минуту молчания в память о жертвах — народах гереро и нама.

«Многих людей из обеих общин отправили в концентрационные лагеря, где их морили голодом, а их черепа вывезли в Германию для так называемых научных исследований», — заявил президент.

«Эти ужасающие акты теперь являются частью нашей коллективной истории сопротивления и стойкости».

Президент Намибии воспользовался случаем, чтобы потребовать больших репараций, чем те, что предложил Берлин.

«Мы должны найти определенное утешение в том факте, что правительство Германии согласилось с тем, что немецкие войска совершили геноцид против... народа нашей земли», — заявил Нанди-Ндаитва на церемонии, состоявшейся в парламенте.