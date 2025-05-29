Китай запускает миссию по сбору образцов с астероида

Миссия началась с запуска ракеты «Чанчжэн-3Б» с зондом «Тяньвэнь-2» с космодрома Сичан на юго-западе провинции Сычуань в 1:31 утра по местному времени (17:31 по Гринвичу/UTC).

По данным Китайского национального космического управления (CNSA), космическому аппарату «Тяньвэнь-2» потребовалось 18 минут, чтобы выйти на переходную орбиту к астероиду 2016HO3, сообщает агентство «Синьхуа».

«Космический корабль плавно раскрыл свои солнечные панели, и CNSA объявило запуск успешным», — написало информационное агентство.

Планируется, что Tianwen-2 прибудет к астероиду в июле 2026 года и отправит на Землю капсулу с камнями, которая приземлится в ноябре 2027 года.

Астероид был обнаружен в 2016 году учеными на Гавайях. Его диаметр составляет примерно 40–100 метров (130–330 футов), и он вращается относительно близко к Земле.

По данным космического агентства страны, космическому аппарату «Тяньмэнь-2» также поручено исследование кометы 311P.