Гончаров: Возвращение McDonald’s в Россию будет непростым

Возможное возвращение McDonald’s на российский рынок может стать серьёзным испытанием для американской компании, заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров. По его словам, прежним владельцам сети фастфуда придётся заплатить «колоссальные деньги», чтобы вернуть себе присутствие в стране.

«Это будет шок не только для потребителя, но и для самих менеджеров McDonald’s. Они ушли, а теперь должны будут снова вкладывать огромные средства, чтобы вернуться», — сказал Гончаров в ходе одного из экспертных мероприятий.

Он также отметил, что российские клиенты с радостью примут обратно международного гиганта, поскольку бренд остаётся узнаваемым и популярным. Однако при этом предприниматель подчеркнул: за время отсутствия McDonald’s на российском рынке компания «Вкусно — и точка», сменившая его в 2022 году, не только сохранила бизнес, но и сумела развить его в новых условиях.

«Нельзя сказать, что нынешнее управление ухудшило ситуацию. Наоборот, они адаптировались, выстроили логистику, перезапустили бренд и остались на плаву», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении McDonald’s в Россию через партнёрство или совместные проекты. Эксперты указывают, что восстановление бренда может столкнуться с юридическими, финансовыми и репутационными сложностями, особенно на фоне изменившейся рыночной ситуации.

После начала спецоперации руководство американской сети фастфуда объявило об уходе с российского рынка. Бизнес продали, его выкупил кузбасский предприниматель Александр Говор, работавший ранее по франшизе с McDonald's в Сибири.