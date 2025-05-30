ЦБ РФ опроверг информацию об ограничениях на снятие наличных с 1 июня

Центральный банк России официально опроверг сообщения о введении ограничений на снятие наличных через банкоматы с 1 июня 2025 года. Информация об этом, распространённая рядом СМИ, не соответствует действительности, заявили в официальном Telegram-канале регулятора.

В сообщении ЦБ уточняется, что подобные изменения действительно будут внедрены, но не ранее 1 сентября 2025 года. При этом нововведение коснётся исключительно случаев, когда банк заподозрит клиента в том, что он находится под влиянием мошенников.

В таких ситуациях кредитные организации получат право временно — на срок до 48 часов — ограничить выдачу наличных, установив суточный лимит в размере не более 50 тысяч рублей. Целью такого механизма станет защита граждан от совершения непредумышленных переводов и операций по указанию злоумышленников.

Ранее появились сообщения, что россияне якобы столкнутся с трудностями при снятии наличных уже в начале июня, что вызвало волну дезинформации в соцсетях и мессенджерах. ЦБ призывает граждан ориентироваться только на официальные источники и своевременно проверять информацию перед её распространением.