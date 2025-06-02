Ведущие западные средства массовой информации, включая такие издания, как The New York Times, BBC и Politico, обнародовали полный текст меморандума Украины, содержащего предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Документ был подготовлен украинской стороной и направлен на рассмотрение международным сообществом.

Согласно опубликованным данным, меморандум включает в себя десятки пунктов, охватывающих широкий спектр вопросов от гарантий безопасности и территориальной целостности до экономического восстановления страны и механизмов правосудия для пострадавших. Особое внимание в документе уделено необходимости международного участия в обеспечении стабильности и предотвращении новых эскалаций конфликта.

Основные положения документа, переданного Украиной России:

Прекращение боевых действий

Полный отказ от военных действий на всех направлениях как обязательное условие для начала переговоров. Предлагается 30-дневное перемирие с возможностью продления.

Гуманитарные аспекты

Возврат всех перемещённых лиц, обмен пленными по формуле «всех на всех» и освобождение заложников.

Вопросы суверенитета

Украина сохраняет право на вступление в НАТО и ЕС без ограничений по размещению или численности своих вооружённых сил.

Санкционный режим

Поэтапная отмена ограничений с механизмом моментального восстановления («snapback») в случае нарушений.

Переговорный процесс

Необходимость личной встречи лидеров двух стран для обсуждения окончательного мирного урегулирования. Контроль за соблюдением перемирия предлагается осуществлять под эгидой США при участии третьих стран.

По материалам LIFE.RU