Южнокорейцы избирают нового президента

Бывший президент Юн Сок Ёль, которому был объявлен импичмент, и его жена Ким Гон Хи проголосовали в школе недалеко от их частной резиденции в столице страны Сеуле. По данным южнокорейского информационного агентства «Рёнхап», их сопровождала охрана. Никто из них не дал никаких комментариев ожидающим представителям СМИ, а Юн повернулся к прессе с улыбкой, пока они засыпали его вопросами.

Юну был объявлен импичмент, и он был отстранен от должности из-за его попытки ввести военное положение в декабре. После победы на президентских выборах 2022 года Юн должен был занять пост президента на пятилетний срок.

Однако 3 декабря 2024 года он объявил военное положение, чего не случалось с тех пор, как Южная Корея стала демократией в 1987 году. Национальная ассамблея, контролируемая оппозицией, в том же месяце проголосовала за импичмент Юну, отстранив его от должности.

В апреле это решение было поддержано Конституционным судом Южной Кореи, официально отстранившим Юна от должности.

Решение суда означало, что страна должна была в течение 60 дней провести выборы нового лидера.