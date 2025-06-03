Голландская коалиция распалась после ухода Вилдерса

Коалиционное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схоофом распалось во вторник после того, как Герт Вилдерс, глава крайне правой партии, вывел свою партию из состава партии, сославшись на разногласия с партнерами по вопросам иммиграционной политики.

Он сообщил, что все министры из его партии покинут правительство.

Вилдерс был разочарован медленными, по его мнению, темпами внедрения «самой строгой иммиграционной политики», о которой он договорился с партнерами по коалиции после своей победы на выборах в ноябре 2023 года.