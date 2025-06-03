ООН требует расследования убийств на объектах оказания гуманитарной помощи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал провести независимое расследование гибели десятков палестинцев возле пункта распределения гуманитарной помощи в секторе Газа, что вызвало жесткую реакцию Израиля.

Гутерриш сообщил в своем заявлении, что он «потрясен сообщениями о палестинцах , убитых и раненых во время поиска помощи в Газе». «Неприемлемо, что палестинцы рискуют своими жизнями ради продовольствия», — говорится в заявлении Генерального секретаря ООН. «Я призываю к немедленному и независимому расследованию этих событий и привлечению виновных к ответственности», — заявил Гутерриш.