Премьер-министр Монголии подал в отставку

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во вторник подал в отставку, не получив достаточной поддержки при голосовании по вотуму доверия, говорится в заявлении парламента.

Это произошло после нескольких недель публичных протестов против обвинений в коррупции.

Оюн-Эрдэнэ получил всего 44 голоса из 126 мест в парламенте, что значительно меньше 64 голосов, необходимых для сохранения власти. После объявления результатов Оюун-Эрдэнэ заявил: «Для меня было честью служить своей стране и народу в трудные времена, включая пандемии, войны и пошлины».

Он останется исполняющим обязанности до тех пор, пока в течение 30 дней не будет назначен преемник.