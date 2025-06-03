Анналена Бербок избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН по итогам голосования в понедельник в Нью-Йорке. Она получила 167 голосов в ходе тайного голосования, о чем в понедельник объявил председатель Филемон Янг.

Бербок была единственным кандидатом, участвовавшим в выборах, и выразила благодарность за свое избрание, заявив, что хочет стать «честным посредником» для Генеральной Ассамблеи.

Бэрбок должна быть введена в должность, которая в значительной степени церемониальная, 9 сентября, незадолго до ежегодного заседания Генеральной Ассамблеи. Срок ее полномочий на посту президента составит один год.

Она является пятой женщиной, занимающей этот пост с момента основания ООН почти 80 лет назад. Все 193 государства-члена ООН представлены в Генеральной Ассамблее.