Билл Гейтс выделит из фонда Gates Foundation более $200 млрд Африке

Американский миллиардер Билл Гейтс во вторник объявил, что большая часть его благотворительного фонда Gates Foundation в размере 200 миллиардов долларов (175 миллиардов евро) будет потрачена в Африке в течение следующих двух десятилетий.

Гейтс, который 8 мая заявил, что закроет фонд к 2045 году, дал это обещание, выступая перед лидерами африканских стран в Аддис-Абебе, Эфиопия .

«Недавно я взял на себя обязательство, что в течение следующих 20 лет все мое состояние будет передано на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на помощь вам в решении проблем в Африке», — сказал Гейтс, призвав лидеров стимулировать здравоохранение и развитие посредством партнерства и инноваций.

«Раскрывая человеческий потенциал посредством здравоохранения и образования, каждая страна Африки должна встать на путь процветания... и быть частью этого пути — захватывающее дело», — заявил Гейтс правительственным чиновникам, дипломатам и работникам здравоохранения.