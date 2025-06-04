Тронхейм объявил о финансовой катастрофе после проведения ЧМ по лыжным видам спорта

После завершения чемпионата мира по лыжным видам спорта, прошедшего в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года, город столкнулся с серьезными финансовыми потерями. Об этом заявил министр финансов муниципалитета Тронхейма Кьетил Рейнскоу на пресс-конференции 4 июня.

По его словам, организаторы мероприятия изначально прогнозировали прибыль в размере от 20 до 30 миллионов норвежских крон (примерно €1,7–2,5 млн). Однако итоговый финансовый отчет показал убытки, исчисляемые десятками миллионов крон.

«Когда вы идете от прогноза прибыли в 20–30 млн крон в январе, а затем продаете столько же билетов, сколько и планировали, а в итоге получаете двузначный показатель в миллионы убытков, это трудно понять», — отметил Рейнскоу.

Чемпионат мира был организован компанией Trondheim 2025 AS. По итогам мероприятия 2 июня состоялось совместное заседание руководства Норвежской ассоциации лыжного спорта, регионального совета округа Сер-Тренделаг и муниципалитета Тронхейма для анализа результатов проведения турнира.

Организаторы пока воздерживаются от комментариев о причинах возникших убытков, однако эксперты предполагают, что значительную роль могли сыграть высокие затраты на инфраструктуру, безопасность и логистику, а также неожиданные погодные условия, повлиявшие на посещаемость и проведение отдельных этапов соревнований.

Власти города уже заявили о намерении провести полный аудит всех расходов и доходов, связанных с проведением чемпионата, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.