В России задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического завода «Химпром»

В рамках широкомасштабного расследования деятельности одного из ключевых предприятий российской химической промышленности ПАО «Химпром», крупнейшего производителя гипохлорита кальция, были задержаны два высокопоставленных менеджера компании. Как стало известно, речь идет о бывшем и действующем коммерческих директорах предприятия Алексее Федотове и Евгении Герасимове. Последний ранее занимал пост министра промышленности и энергетики Республики Чувашия.

Как сообщает URA NEWS, обоим фигурантам предъявлены обвинения по статье УК РФ «Коммерческий подкуп» По версии следствия, чиновники могли получать крупные суммы за лоббирование интересов определённых поставщиков и партнеров компании.

Интерес правоохранительных органов к деятельности «Химпрома» возник после значительного увеличения объемов производства гипохлорита кальция с 18,5 до 37 тысяч тонн в год. Эксперты указывают, что столь резкий рост может быть связан как с изменением внешнеэкономических условий, так и с внутренними нарушениями в системе управления и закупок.

Следственные действия проводятся при участии представителей МВД и Следственного комитета России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, а также круг возможных причастных лиц.

ПАО «Химпром» является одним из лидеров химической отрасли России и играет важную роль в обеспечении страны дезинфицирующими средствами, включая водный раствор гипохлорита кальция, широко используемый в ЖКХ и медицине.

Это громкое задержание вызвало широкий резонанс среди отраслевых экспертов и наблюдателей, которые отмечают, что ситуация может повлиять на дальнейшую судьбу предприятия и его руководства.