Минфин Украины планирует пересмотреть государственный бюджет из-за нехватки средств на нужды ВСУ

Министерство финансов Украины рассматривает возможность пересмотра текущего государственного бюджета в связи с острым дефицитом финансирования для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из официальных источников в кабмине.

По данным ведомства, сложившаяся ситуация требует срочного перераспределения ряда статей расходов. Основная причина — возросшие потребности обороны страны в условиях продолжающихся боевых действий на eastern фронте и необходимости обеспечения стабильного снабжения украинских военных.

«Мы вынуждены пересмотреть приоритеты. Безопасность государства находится в центре внимания, и финансирование армии должно соответствовать реальным вызовам», — отметил представитель Минфина.

Ожидается, что изменения в бюджет будут подготовлены в ближайшие недели и направлены на рассмотрение Верховной Рады. Среди возможных мер — перенаправление средств из менее приоритетных социальных программ, увеличение внешних заимствований и привлечение дополнительных траншей от международных партнёров.

Напомним, ранее власти Украины неоднократно обращались к западным странам с просьбой ускорить поставки военной помощи и финансовую поддержку. Эксперты отмечают, что без масштабной бюджетной корректировки и усиления внешней поддержки Украина может столкнуться с серьёзными трудностями в обеспечении обороноспособности страны.