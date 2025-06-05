Ростех: Производители авиатехники из-за рубежа вряд ли вернутся на рынок РФ

Госкорпорация Ростех заявила, что иностранные производители авиационной техники в ближайшие годы вряд ли вернутся к полноценному сотрудничеству с российскими заказчиками. Об этом стало известно из официального заявления представителя холдинга.

По словам экспертов Ростеха, уход западных компаний с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине оказался не временным явлением, а долгосрочной тенденцией. Поддержка большинства стран Запада антироссийских санкций делает невозможным восстановление прежних поставок гражданской и двойного назначения авиатехники.

«Сложившаяся геополитическая ситуация радикально изменила правила игры. Большинство зарубежных авиастроительных компаний уже сейчас потеряли доверие к российскому рынку как к надёжному партнёру. Возврат к прежнему уровню сотрудничества маловероятен», — отметил источник в отрасли.

Вместе с тем, отмечается, что Россия активно развивает собственное авиастроение и импортозамещение. Успешные испытания новых двигателей семейства ПД-14, развитие проектов МС-21 и Ту-334, а также модернизация парка военной авиации позволяют минимизировать зависимость от иностранных поставщиков.