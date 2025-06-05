В Китае выросли цены на воланы для бадминтона — в том числе из-за нехватки гусей и уток

Популярность бадминтона в Китае продолжает расти: по данным Генерального управления спорта страны, в эту игру регулярно играет около 18% населения. В некоторых городах время на кортах расписывается за несколько месяцев вперёд. Однако вместе с интересом к спорту растут и затраты на занятия — в первую очередь из-за подорожания инвентаря, в частности воланов.

Согласно информации, опубликованной на vc.ru, стоимость воланов выросла примерно в два раза за период с 2023 по 2025 год. Владельцы спортивных клубов отмечают, что закупка воланов составляет до 80% расходов на обслуживание игроков. Даже небольшое изменение цен ощущается достаточно остро.

Одной из причин дефицита и роста цен называют нехватку перьев от гусей и уток, необходимых для производства качественных воланов. Для изготовления одного высококлассного волана требуются перья птиц, выращенных традиционным способом — не менее 75 дней. Промышленное же производство сокращает этот срок вдвое, но влияет на качество продукции. Кроме того, объёмы коммерческих поставок домашней птицы в Китае снизились на 10–15% с 2019 по 2024 год, частично из-за избытка свинины на рынке.

Несмотря на то, что Всемирная федерация бадминтона разрешила использовать синтетические воланы на официальных соревнованиях ещё в 2020 году, профессионалы и многие любители продолжают предпочитать традиционные перьевые модели. Это также сохраняет давление на рынок и поддерживает высокий спрос на «органические» воланы.

Эксперты полагают, что стабилизация цен возможна лишь после внедрения новых технологий производства синтетических аналогов или увеличения объёмов разведения домашней птицы.