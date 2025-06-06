В Росфинмониторинге поддержали введение лимитов на входящие переводы для россиян

Служба финансовой разведки России — Росфинмониторинг — заявила, что банки вправе устанавливать дополнительные ограничения на использование клиентами банковских счетов, включая лимиты на входящие переводы. Об этом стало известно из комментария представителя ведомства, опубликованного РБК.

Ранее 4 июня Банк России направил кредитным организациям письмо с рекомендациями по усилению контроля за операциями физических лиц, подозреваемых в использовании их счетов для проведения сомнительных транзакций — так называемых дропов, а также технических компаний, не осуществляющих реальной деятельности.

Дропами считаются граждане, добровольно или непреднамеренно передавшие свои банковские реквизиты третьим лицам для проведения подозрительных операций. Также к этой категории могут случайно попасть люди, чьи персональные данные оказались в утеченных базах и были использованы мошенниками для открытия электронных кошельков.

В своем заявлении Росфинмониторинг отметил, что установление лимитов на количество и сумму входящих переводов не закреплено напрямую в действующем законодательстве об антиотмывании средств. Однако, если такие меры не противоречат закону, банки могут вводить их в рамках договорных отношений с клиентами.

При этом представитель службы подчеркнул важность тщательного анализа клиентской базы: перед применением ограничений банкам следует проводить всестороннюю оценку клиентов и уровня риска совершения ими подозрительных операций.

Центробанк в своих рекомендациях также призвал банки более внимательно изучать транзакционный профиль клиентов и внести изменения в банковские договоры. В частности, в соглашениях должно быть прописано право кредитных организаций вводить ограничения на объем и количество поступлений, если клиент демонстрирует признаки дропа или технической компании.

Ограничения могут касаться как денежных переводов от третьих лиц (кроме переводов самому себе), так и операций по внесению наличных средств на счет.

Эксперты отмечают, что реализация таких мер может повлечь за собой риски для обычных добросовестных клиентов, которые могут столкнуться с неожиданными ограничениями в доступе к своим средствам. Подробнее о возможных последствиях — в аналитическом материале РБК.

Источник: РБК