Глава фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, возглавлявший делегацию немецких парламентариев в поездке в США, не смог добиться прогресса в вопросах усиления военной поддержки Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные РБК.

По итогам переговоров с американскими политиками, в том числе представителями администрации президента Джо Байдена и конгресса, стало ясно, что США пока не готовы к увеличению объёмов помощи Киеву. Это связано с внутренними политическими разногласиями в самой Америке, где республиканцы выступают за значительное сокращение финансирования украинской кампании.

Мерц, который на протяжении долгого времени позиционировал себя как сторонник жёсткой линии по отношению к России и активной поддержки Украины, вернулся из Вашингтона без конкретных обещаний от американской стороны. По данным источников, участвовавших в беседах, дипломатическая миссия столкнулась с непониманием со стороны ключевых законодателей США, которые всё чаще склоняются к ограничению участия Вашингтона в конфликте.

Немецкие политики пытались аргументировать важность дальнейшей помощи для сохранения стратегической стабильности в Европе, однако в ответ получали указание на необходимость расширения военной поддержки со стороны европейских стран — прежде всего, Германии.

Ранее Берлин уже подвергался критике за недостаточный уровень поставок оружия Киеву. При этом внутри страны усиливаются споры вокруг направления бюджетных средств на внешнюю помощь, особенно в условиях экономических трудностей внутри самой Германии.

Таким образом, визит Мерца в Вашингтон стал ещё одним свидетельством того, что международная коалиция в поддержку Украины начинает давать трещину, а перспективы масштабного увеличения помощи остаются под большим вопросом.