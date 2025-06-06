«Лента» собирается купить гипермаркеты «Магнита»

Российская розничная сеть «Лента» ведет предварительные переговоры о возможном приобретении гипермаркетного бизнеса сети «Магнит», одного из крупнейших игроков на рынке продовольственной розницы в стране. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Согласно полученным данным, обсуждается сделка по покупке части или всей сети гипермаркетов «Магнит». В настоящее время компания «Магнит» сосредоточена преимущественно на развитии формата магазинов у дома и минимаркетов, тогда как формат гипермаркетов не вписывается в долгосрочную стратегию компании. По этой причине руководство сети рассматривает возможность выхода из данного направления.

Представители «Ленты» пока не дают официальных комментариев по поводу переговоров, однако эксперты рынка отмечают, что для «Ленты» такая покупка может стать важным шагом в расширении присутствия на рынке массовых гипермаркетов и увеличении доли в сегменте крупных торговых площадок.

В случае успешного завершения сделки «Лента» сможет значительно укрепить свои позиции в регионах, где «Магнит» имеет развитую сеть объектов большой площади. Это также может повлиять на конкуренцию на российском ритейл-рынке, особенно в условиях постепенного восстановления экономики и усиления борьбы за потребителя.

Эксперты указывают, что переход активов может занять несколько месяцев, а его итоги будут зависеть от согласования условий сделки, одобрения регуляторов и внутреннего анализа рисков.