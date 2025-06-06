Банк России снизил ключевую ставку до 20%

Центральный банк России объяснил своё решение о снижении ключевой ставки на уровень 20% годовых постепенным снижением инфляции и позитивными тенденциями в развитии экономики. Как отмечается в официальном сообщении регулятора, российская экономика продолжает возвращаться к «траектории сбалансированного роста», несмотря на сохраняющиеся внешние и внутренние вызовы.

Решение снизить ставку было принято на апрельском заседании Совета директоров ЦБ. С момента последнего повышения до 21% в октябре 2024 года регулятор придерживается выжидательной позиции, фокусируясь на сдерживании инфляционных давлений.

Вместе с тем регулятор подчеркнул, что продолжит проводить жёсткую денежно-кредитную политику (ДКП) до тех пор, пока инфляция не вернётся к целевому уровню в 4%. «Сохранение высокой ключевой ставки позволяет компенсировать оставшиеся дестабилизирующие факторы и закрепить достигнутые результаты в борьбе с инфляцией», — говорится в заявлении ЦБ.