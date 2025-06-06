Бывший начальник уголовного розыска в Екатеринбурге арестован по делу Ura.ru

Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 в Екатеринбурге Андрей Карпов арестован по решению суда. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 4 августа 2025 года.

Карпову предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 290 (получение взятки) и ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий). По версии следствия, экс-полицейский злоупотреблял служебным положением и незаконно получил денежные средства в значительной сумме.

Примечательно, что Андрей Карпов приходится дядей задержанному ранее журналисту портала Ura.ru Денису Аллаярову , чье задержание стало частью широкого силового рейда в редакции и у сотрудников издания. В связи с этим возникли предположения о возможной связи между делом журналиста и уголовным преследованием его родственника.

Как уточнили в пресс-службе, решение суда еще не вступило в законную силу. За Карповым сохраняется запрет на определённые действия, в том числе на покидание места жительства без разрешения следователя.

В правоохранительных органах пока не комментируют детали дела, однако эксперты отмечают, что громкие задержания представителей силовых структур в последнее время становятся всё более частыми.